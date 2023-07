Calabria, ricorso al Tar in difesa dell’Ospedale di Paola: “noi non ci fermiamo”

StrettoWeb

“In questi lunghi mesi, da aprile per la precisione, abbiamo cercato di far sentire il nostro grido di allarme alle istituzioni che facevano finta di non sentire la nostra preoccupazione. Se avessero seguito la lungimiranza di Graziano Di Natale oggi non avremmo avuto questo bel danno”. È quanto denunciano gli esponenti del comitato popolare per la difesa del diritto alla salute in seguito alla pubblicazione del piano di riordino della rete ospedaliera, in una nota stampa. “Siamo stati al freddo a protestare – prosegue la nota – a lottare, da soli. Poi però c’è stato un risveglio della coscienza popolare e tantissimi cittadini si sono uniti nella nostra battaglia. Bellissimo vedere centinaia di persone tenersi per mano insieme ai parroci e ai Frati Minimi del santuario San Francesco di Paola”.

“Ora che lo “scippo” è stato compiuto – continuano- in tanti si stanno ricredendo e ognuno prende posizione, anche chi, fino a ieri, non si è mai interessato della salute dei Cittadini. Ora però – annunciano – c’è un’opportunità, quella di “Salire Con Noi” sul pullman che ci porterà a Catanzaro, nel palazzo dei bottoni, dove si è deciso di limitare il nostro diritto alle cure. L’iniziativa sarà illustrata in una conferenza stampa insieme all’annuncio – aggiungono e concludono – dell’affidamento del ricorso al TAR Calabria, all’avvocato Paolo Perrone, al fine di chiedere l’annullamento dello scellerato provvedimento di Riordino della Rete Ospedaliera. La nostra battaglia continua”.