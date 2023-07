Calabria, riceve parenti a casa mentre è ai domiciliari e scoppia una furiosa lite: pregiudicato finisce in carcere

StrettoWeb

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Vibo Valentia, dopo alcuni giorni di attività investigativa, hanno condotto in carcere un pregiudicato del luogo, già ai domiciliari, a seguite di una furiosa lite in casa. Le forze dell’ordine, qualche tempo prima, erano state allertate proprio a causa di un litigio presso l’abitazione del detenuto: hanno così scoperto che l’uomo, di nascosto, aveva ricevuto a casa alcuni parenti. La visita, seppur illecita, si è ben presto trasformata in un’accesa discussione dove è stato utilizzato anche un coltello come arma dell’aggressione. Per tale ragione, a causa della violazione del regime di detenzione domiciliare, l’accusato è stato tradotto presso la casa circondariale, secondo l’ordinanza emessa dall’autorità giudiziaria per l’aggravarsi della sua misura cautelare.