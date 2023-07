La Calabria protagonista a “Unomattina Estate” su Rai1

StrettoWeb

Calabria protagonista della puntata odierna di “Unomattina Estate”, il noto programma in onda su Rai 1 condotto da Tiberio Timperi. Le telecamere del servizio pubblico, accompagnate da Antonio Oliva, esperta guida turistica, hanno raccontato la Grotta del Romito, uno dei giacimenti del Paleolitico più importanti d’Italia e noto in tutta Europa, situata nel Parco nazionale del Pollino, nel Comune di Papasidero (Cs).

Ospite in studio l’opinionista Fulco Ruffo di Calabria il quale ha invitato i turisti a visitare anche i Castelli di Calabria, destinazioni turistiche alternative al mare, mete di un viaggio ricco di storia e bellezze. Le telecamere di Rai 1 ritorneranno in Calabria, con un’altra trasmissione dedicata, il prossimo prossimo 28 luglio.