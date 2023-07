Calabria, perde il controllo dell’auto e si ribalta: uomo incastrato tra le lamiere

StrettoWeb

Ennesimo incidente sulle strade calabresi: questa volta è successo a Crotone, intorno alle 22:40 di ieri sera. Il conducente di una Fiat Panda, mentre stava attraversando la rotatoria di Via G. Da Fiore, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato su un fianco. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco i quali, con cautela, hanno estratto l’uomo incastrato tra le lamiere dell’abitacolo. Il paziente è stato quindi affidato alle cure del 118 che lo ha condotto in Ospedale. Sul posto presente anche la Polizia Stradale per gli accertamenti del caso.