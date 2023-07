Calabria, pubblicato nuovo avviso per gli eventi culturali: “corposo investimento” | DETTAGLI

StrettoWeb

Dopo quello dedicato alle attività culturali, la Regione Calabria ha pubblicato in pre-informazione un nuovo avviso dedicato alla promozione di quegli eventi culturali che sono ormai consolidati nel calendario regionale e che animano i territori.

“Si tratta di un corposo investimento, con una prima dotazione finanziaria di 700 mila euro che – assicura la vice presidente con delega alla cultura Giusi Princi – sarà implementata, con apposito provvedimento prima della pubblicazione dell’avviso. Anche per questa annualità, insieme al Presidente Occhiuto, abbiamo pensato che il complesso e variegato cartellone di eventi culturali, storicizzati ma anche in fase di crescita strutturale, necessitava di un forte finanziamento di sostegno. Ecco che, dopo il primo dedicato alle attività culturali con uno stanziamento complessivo di 1,2 milioni euro, il Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari opportunità, guidato dalla dirigente generale Maria Francesca Gatto, attraverso il settore Cultura, diretto da Ersilia Amatruda, ha pubblicato in pre-informazione un avviso dedicato agli eventi contraddistinti da una certa storicità”.

“Questo secondo avviso in pre-informazione interessa progetti culturali contraddistinti dalla loro storicizzazione con più edizioni alle spalle. È certamente un grande sforzo organizzativo per il settore Cultura della Regione – evidenzia infine Princi – Uno sforzo poderoso che riteniamo necessario per non lasciare soli alcuni comparti essenziali della produzione e diffusione culturale in Calabria”.