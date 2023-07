Calabria, il Mediterraneo Festival entra nel vivo con il “Premio Miglior Docufilm”

StrettoWeb

Il Mediterraneo Festival Corto entra nel vivo della XIII Edizione con la prima serata condotta, come di consueto, dal giornalista Ugo Floro nel corso della quale è stato assegnato il premio per il miglior Docufilm. Ricordiamo che la XIII edizione è realizzata con il sostegno

dell’Amministrazione Comunale di Scalea e della Calabria Film

Commission attraverso l’Avviso pubblico per il sostegno alla

realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in

Calabria 2023. Palazzo Principi Spinelli, nella storica piazza Spinelli di Scalea, ha fatto da cornice perfetta per il consueto talk in cui sono stati presentati tutti gli ospiti del Mediterraneo Festival Corto 2023.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Scalea, Giacomo Perrotta e del Presidente del Cinecircolo Maurizio Grande, Ciriaco Astorino, è salita sul palco la Madrina della XIII edizione, l’attrice Anna Bonaiuto. Con lei Floro ha spaziato dai suoi lavori cinematografici e teatrali passando per l’importanza dei Festival indipendenti. Con Anna Bonaiuto anche un momento di riflessione importante sulla realtà della violenza di genere e dei femminicidi. “È un problema culturale – ha sottolineato la Bonaiuto – se non facciamo nulla per cambiare la società non avremo modo di arginare il fenomeno”.

Un altro momento particolarmente toccante si è avuto con la proiezione di “Donde los niños non sueñan”, vincitore del premio miglior Docufilm. Il regista Stefano Sbrulli racconta la realtà di una famiglia peruviana di Cerro de Pasco, città attorno alla quale è stata realizzata una miniera estrattiva causando nella popolazione un avvelenamento da metalli pesanti. “Questo film è davvero un pugno allo stomaco” ha commentato la giornalista Rai, Valentina Bisti, premiando il regista e ringraziandolo per aver raccontato questa storia.

Bisti è presidente di giuria della sezione Docufilm composta dal poeta Ciro Cianni e dal giornalista Giuseppe Gallelli. La prima serata si è aperta con la proiezione di alcune scene del film “Finché c’è guerra c’è speranza” di Alberto Sordi cui è dedicata la tredicesima edizione del Mediterraneo Festival Corto. All’interno del Chiostro di Palazzo Principi Spinelli una mostra fotografica con scatti unici ed originali dal set del film realizzati da Roberto Villa.

Sul palco insieme a Floro, Villa ha ricordato il primo incontro con Sordi, il lavoro sul set e la professionalità di un caratterista che ha saputo raccontare tutte le categorie dell’umanità. Nel corso della serata spazio anche alle storie del territorio con una clip del docufilm “Scalea Campione d’Italia” di Silverio Campagna. Campagna racconta l’impresa dello Scalea Calcio che nel 1971 salì sul podio più alto del Campionato Juniores. Al termine della serata l’annuncio del vincitore della Menzione Straordinaria, un cortometraggio che tratta di un particolare problema sociale e che verrà premiato durante l’annuale Galà di Solidarietà organizzato dal Cinecircolo Maurizio Grande.

Quest’anno si aggiudica il premio Menzione Straordinaria il film “Cani” sul maltrattamento degli animali. La serata è proseguita con il Dopofestival all’interno del Chiostro di Palazzo Principi Spinelli per inaugurare la mostra di Roberto Villa. Un momento allietato dalla musica degli Acoustic Music Ensemble (Salvatore Cauteruccio, Pietro Perrone, Enzo Campagna) grazie alla partnership con la Sergio Gimigliano Concerti.

In piazza la serata è stata accompagnata dalle degustazioni di Birra Cala, artigianale calabrese mentre nel Dopofestival spazio ai vini rosso, bianco e rosè dell’azienda Verbicaro Viti &Vini. Gli appuntamenti di oggi venerdì 7 luglio: all’interno del Chiostro di Palazzo Principi Spinelli alle ore 18.00 l’autore Dario Pontuale racconta Calvino in un incontro dal titolo “Nel centenario Calviniano: Il Barone

Rampante come diritto alla difesa”.

Alle 22.00 in piazza Spinelli, inizierà la seconda serata del Festival con

l’assegnazione dei premi Scuola di Cinematografia, Scuole Istituzionali,

Premio Stampa “Matchnews”, Miglior Videoclip e il Premio Fedic

(Federazione Italiana Cineclub). Il Dopofestival, sempre all’interno del Chiostro di Palazzo Principi Spinelli a partire dalle ore 23.30, vedrà la musica dal vivo dei Wishlist.