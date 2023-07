Calabria, malore improvviso per una bambina: interviene l’elisoccorso

StrettoWeb

La calura estiva non ha fermato i soccorsi che, questa mattina, sono intervenuti a Mirto Crosia per salvare la vita di una bambina. La dodicenne, da tempo munita di respiratore automatico a causa di alcune patologie, ha accusato un malore dopo l’acutizzarsi dei problemi all’apparato respiratorio, forse per un malfunzionamento della macchina. Immediato l’intervento del 118 che, viste le gravi condizioni, ha subito allertato l’elisoccorso. Importante anche il contributo degli agenti di Polizia che hanno diretto l’intera operazione, rendendo possibile l’atterraggio del mezzo aereo il più vicino possibile all’abitazione della ragazzina e non allo Stadio di Centofontane. In tal modo, i medici sono stati trasportati con un’ambulanza a casa della piccola paziente la quale, una volta stabilizzata, è stata trasferita all’Ospedale “Annunziata” di Cosenza.