Calabria, ancora irregolarità sulla Costa degli Dei: muffa in cucina e tasse evase

StrettoWeb

Nel corso di intensificati servizi disposti dal Questore e dedicati al controllo della legalità nello svolgimento delle attività presso strutture ricettive della c.d. “Costa degli Dei”, la Squadra Mobile, il Posto Fisso di Tropea della Questura in sinergia operativa con l’A.S.P. di Vibo Valentia, hanno effettuato un approfondito controllo nei confronti di due strutture ricettive della costa. Nel corso delle verifiche presso un resort sulla costa sono emerse gravi violazioni di tipo igienico-sanitario nella cura degli ambienti, quali spazi sporchi o in abbandono, oltre alla erronea conservazione degli alimenti nelle celle frigorifere, e la presenza in diversi punti delle mura perimetrali delle ridette aree con evidenti spore e muffa, incompatibilità con la salubrità degli ambienti richiesta dalla Legge.

Emergeva, altresì, diverse irregolarità sotto i profili amministrativi nella gestione del resort, infatti risultava carente sia per non aver pagato diverse mensilità delle tasse di soggiorno al Comune di riferimento, sia per aver omesso di comunicare alla Questura le schede degli ospiti alloggiati, come previsto dalla normativa vigente.

Infine, avuto riguardo ad una ampia piscina situata all’interno della struttura, veniva immediatamente ordinato il divieto di utilizzo e balneazione per i clienti, atteso che il sito risultava assolutamente privo delle condizioni igienico-sanitarie necessarie a poter operare. Al titolare della struttura venivano applicate sanzioni amministrative di tipo pecuniario oltre a un elenco di puntuali prescrizioni da osservare per poter proseguire a svolgere attività al pubblico, che se non osservate, avrebbero portato anche ad ulteriori conseguenze.