Calabria, Giannetta annuncia: “il Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co. diventa legge”

StrettoWeb

“I prodotti con denominazione comunale (De.Co.) sono una straordinaria testimonianza del territorio calabrese”. La soddisfazione del Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI). “L’istituzione del Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co. diventa legge – dichiara – la Calabria avrà uno strumento importante per preservare e valorizzare questo patrimonio identitario, fatto di produzioni eccellenti e prodotti tipici ad alto valore storico della tradizione locale”. “I comuni con prodotti a marchio De.Co. – dichiara ancora – potranno usare il logo per pubblicizzare questo straordinario legame, che sarà veicolato attraverso politiche strategiche di promozione, comunicazione e marketing. Sarà un modo per la Regione – continua il consigliere forzista – di stare al fianco dei comuni e stimolare quelle forme di collaborazione che, nel rispetto della autonomia in materia, possano armonizzare e supportarli nelle iniziative di tutela e promozione delle proprie tipicità. La Calabria lancia cosi un segnale culturale forte – conclude Giannetta – per guardare, con forza, al futuro della propria tradizione”.