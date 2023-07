Calabria, follia al Pronto Soccorso: afferra l’estintore e aggredisce lo staff medico

StrettoWeb

Momenti di follia al Pronto Soccorso della frazione di Corigliano: un ragazzo, nelle prime ore di questa mattina, si è recato nel presidio in uno stato visibilmente alterato per abuso di sostanze stupefacenti. Evidenti le difficoltà psicomotorie e l’agitazione tanto che, in preda al panico più totale, ha afferrato un estintore e cominciato a colpire le strumentazioni e gli arredi dello Spoke. Un medico e quattro infermieri sono intervenuti per placare l’individuo rimanendo vittime della sa furia. Immediato l’arrivo sul posto delle forze dell’ordine che, in velocità, hanno immobilizzato il responsabile mettendo in sicurezza il personale medico. Il presidio ospedaliero ha intanto sporto denuncia nei confronti dell’aggressore e chiesto all’ASP di dirottare, almeno temporaneamente, i codici rossi verso altre strutture.