Calabria, escursionisti dispersi nelle Valli Cupe: intervengono i Vigili del Fuoco

Disavventura per 8 escursionisti siciliani, 4 uomini e 4 donne rimasti bloccati in una zona impervia nel parco Valli Cupe di Sersale, in provincia di Catanzaro. Il Gruppo, a bordo di quattro moto, seguendo le indicazioni del navigatore satellitare, sono rimasti intrappolati in un tratto scosceso e difficile da percorrere, rimanendo sotto il sole cocente per ore. I Vigili del Fuoco di Sellia Marina sono intervenuti appena scattato l’allarme e, intorno alle 13:30, hanno ritrovato gli otto turisti a cui hanno fornito subito liquidi per evitare la disidratazione. Il gruppo sta ora bene ed ha raggiunto il comune di Cropani: le donne a bordo di un 4×4, gli uomini hanno seguito un sentiero differente, in totale sicurezza e sempre accompagnati dagli uomini del comando dei Vigili del Fuoco.