Calabria: Casali del Manco approva le linee programmatiche della nuova manovra finanziaria

StrettoWeb

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 27 luglio 2023 sono state approvate le Linee di mandato 2023-2028, il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione di Casali del Manco. Le linee programmati che contengono gli indirizzi generali di governo relativi alle azioni e ai progetti che l’Amministrazione comunale intende realizzare durante i cinque anni del mandato. Diversi i capisaldi che hanno caratterizzato la manovra finanziaria:

✓ nessun taglio ai servizi erogati dall’Ente;

✓razionalizzazione delle spese, con aumento di quelle dedicate al comparto sociale;

✓ conferma della lotta all’evasione fiscale;

✓ programmazione risorse su investimenti in opere e lavori pubblici.

Un bilancio annuale di circa 51 milioni di Euro in equilibrio che, in particolare, per l’anno 2023 si articola come segue:

✓ 12.821.730,44 Euro di spese correnti;

✓ 19.343.737,67 Euro di spese in conto capitale;

✓ 784.857,00 Euro per rimborso di prestiti;

✓ 4.917.100,00 Euro di entrate tributarie, contributive e perequative;

✓ 6.089.453,00 Euro di trasferimenti correnti;

✓ 2.177.100,00 Euro di entrate extra-tributarie.

Invece, le più significative opere inserite nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, annualità 2023, sono le seguenti:

✓ realizzazione di interventi di adeguamento sismico delle sedi comunali di Casole Bruzio e Trenta;

✓ realizzazione del Museo delle Arti e dei Mestieri di Cribari;

✓ realizzazione di una mensa scolastica presso l’edificio scolastico di Casole Bruzio;

✓ realizzazione di un intervento innovativo di housing sociale a Magli;

✓ realizzazione di un intervento per il miglioramento della raccolta dei rifiuti;

✓ realizzazione di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di alcuni impianti sportivi comunali;

✓ realizzazione di interventi per la riduzione del rischio idrogeologico.

“Il quinquennio che ci aspetta sarà ricco di opportunità, ma anche di sfide che dovremo saper cogliere ed affrontare nel migliore dei modi. Ringrazio di cuore – aggiunge il Primo Cittadino – la Giunta, i Consiglieri di maggioranza, il Segretario generale, i Responsabili e tutti i dipendenti dell’Ente per il supporto e il lavoro svolto. Passo dopo passo, insieme, per costruire una Casali del Manco ordinata, ecosostenibile, inclusiva, culturale e sicura“.