Calabria, 40enne cade dalla scala e batte la testa alla finestra: interviene l’elisoccorso

Brutto risveglio questa mattina per la comunità di Acri, in provincia di Cosenza: un 40enne del posto ha perso l’equilibrio ed è caduto dalla scala mentre stava tinteggiando la parete di un’abitazione, battendo la testa contro il davanzale di una finestra. L’incidente si è verificato intorno alle 8 di questa mattina in via Buonarroti: alcune persone che erano con lui, vedendo che l’uomo aveva perso conoscenza, hanno subito allertato i soccorsi. Il 118 è giunto tempestivamente sul posto e, pur non riscontrando condizione critiche, hanno deciso di allertare l’elisoccorso. Il mezzo medico ha quindi trasportato l’uomo all’ospedale di Cosenza per gli accertamenti del caso. Secondo quanto appreso finora, non sarebbe in pericolo di vita.