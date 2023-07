La Calabria brucia: incendio in un casolare di campagna adibito ad apicoltura

StrettoWeb

La Calabria continua a bruciare: non si fermano gli incendi che stanno interessando la nostra regione in questi giorni, e a farne le spese sono soprattutto la vegetazione e la fauna. Ieri mattina, in un casolare di campagna a Gagliato, in provincia di Catanzaro, un incendio ha interessato l’intero stabilimento adibito ad apicoltura. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco della sezione di Chiaravalle che, in velocità, hanno estinto le fiamme. Fortunatamente non vi erano api all’interno, ma le arnie sono state completamente danneggiate insieme ad altri strumenti.