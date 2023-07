StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La Calabria, ancora una volta, baciata dalla fortuna con il 10eLotto. Il bottino è stato vinto a San Sosti, in provincia di Cosenza, lo scorso 29 giugno: il fortunato ha centrato un 9 Oro portando a casa una vincita di ben 50 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 19,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,9 miliardi di euro per i giocatori vittoriosi di questo 2023.