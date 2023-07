Calabria: all’avvocato Francesco Russo la medaglia celebrativa dei 60 anni di professione forense

StrettoWeb

Sessant’anni di professione forense. Li festeggia Francesco Russo, iscritto all’Ordine degli Avvocati dal Febbraio 1961. La medaglia celebrativa gli verrà consegnata sabato 8 Luglio 2023, alle ore 10, nell’Aula Magna della Corte d’Appello di Catanzaro, su iniziativa dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati presieduto da Vincenzo Agosto. Alla cerimonia saranno presenti le massime autorità.

L’avvocato Francesco Russo noto anche come scrittore e politico, ha dedicato tanto tempo alla letteratura, in particolare greca e romana; è apprezzato cultore della Divina Commedia e della storia moderna. La sua principale opera di scrittore, il romanzo ‘I Numi di Sedara”. Il Sindacato Libero Scrittori Italiani sezione Calabria, presieduto da Luigi Stanizzi, da decenni rimarca le attività meritorie dell’avvocato Francesco Russo nel campo culturale. “L’intellettuale avvocato Francesco Russo – mette in rilievo fra l’altro Luigi Stanizzi – ha ancora nel cassetto almeno tre opere letterarie inedite che, auspichiamo, possano al più presto venire alla luce perché trattano personalità di primissimo piano della nostra terra di Calabria, purtroppo trascurate da una talvolta distratta cultura imperante”.

“E di Ciccio Russo, cosa che pochi conoscono – conclude il presidente Stanizzi. – ad oggi rimane inedita anche un’opera musicale, valutata positivamente da diversi critici”. Per quanto riguarda la politica, negli Anni Settanta, fervente Mazziniano, Russo ha ricoperto cariche nel Partito Repubblicano. È stato assessore provinciale e sindaco di Soveria Simeri”.

È iscritto all’albo professionale, come accennato, fin dal Febbraio 1961 ed è, pertanto, il decano degli avvocati del Foro di Catanzaro. Sabato prossimo celebrerà questo prodigioso obiettivo dei 60 anni in eccellente compagnia, con l’avvocato Vincenzo Marincola e il famosissimo penalista Nicola Cantafora.