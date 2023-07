Calabria, nuova aggressione in carcere: sovrintendente scaraventato a terra

StrettoWeb

Nuove aggressioni nelle carceri calabresi: gli agenti penitenziari sono ormai alle strette, lavorano e vivono nella paura che gli possa succedere qualcosa. Ed è proprio quanto accaduto all’interno del penitenziario “Ugo Caridi” di Catanzaro dove un sovrintendente è stato scaraventato a terra da un detenuto. Dopo aver terminato “l’ora d’aria”, il soggetto in questione si è rifiutato di rientrare nella sua cella: l’agente allora, ha cercato di convincerlo ma, per tutta risposta, è stato aggredito e lo ha spinto a terra. Il sovrintendente è stato portato al Pronto Soccorso locale per le cure del caso ricevendo una prognosi di dieci giorni.

La situazione, divenuta ormai insostenibile, è stata denunciata da Roberto Garcea, delegato CGIL: “si è arrivati ad una situazione insostenibile per cui molti detenuti per protesta prendono di mira il poliziotto penitenziario di turno che, con tanto spirito di abnegazione, svolge il proprio servizio garantendo la sicurezza. Si spera e ci si aspetta che, chi aggredisce un collega, venga immediatamente trasferito per dare un segnale alla restante popolazione detenuta, altrimenti il personale diventerà solo carne da macello“.