Calabria, accusato di abusi in famiglia ma l’imputato si difende: “vogliono incastrarmi”

Lo avevano additato come “l’orco di Paola”, ma il 50enne si difende in sede di Tribunale: “non sono un mostro, vogliono solo incastrarmi”. Pochi giorni fa avevamo raccontato la storia di una famiglia, di una donna e 4 figli scappati nel napoletano per fuggire ai soprusi del “padre-padrone”: abusi sessuali nei confronti della moglie e della figliastra minorenne, oltre a calci e bastonate per i figli maschi quando non obbedivano ai suoi ordini. La vicenda, che si era conclusa con l’arresto dell’uomo per maltrattamenti in famiglia, sembra però avere dei punti oscuri. L’elemento-chiave che avrebbe incastrato l’uomo, dopo 10 anni di violenze, sarebbe stato un video girato proprio dalla figlia.

Nella sequenza immagini, piuttosto inquietante, si può constatare che la figliastra, con in mano il cellulare dell’indagato, avrebbe slacciato la cintura del padre per poi inquadrarsi in volto, come a dare prova della sua testimonianza. Il video si interrompe così, ma proseguono comunque degli interrogativi sollevati dalla difesa del ‘presunto’ colpevole. L’avvocato infatti, racconta i retroscena di quel video: pare che la ragazza abbia raccontato solo di recente alla mamma di essere stata abusata e la donna, per tutta risposta, le avrebbe chiesto una prova tangibile per incastrare l’uomo. “Ma quale mamma” – si chiede l’avvocato – “chiederebbe alla figlia di fare una cosa del genere?”.

A sollevare poi altri sospetti, sarebbe il passato della moglie: quest’ultima infatti, era precedentemente sposata con un altro uomo il quale, come l’imputato di Paola, sarebbe finito in carcere sempre per abusi e maltrattamenti, sempre dopo la denuncia da parte dell’ex consorte. Una storia complicata quindi, che ribalta completamente la situazione: il presunto ‘predatore’ continua a difendersi, parlando di un piano per incastrarlo. A suo dire, era la figliastra che, negli ultimi tempi, si avvicinava a lui con insistenza.