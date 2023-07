Calabria, la ex lo accusa di non provvedere al mantenimento della figlia: 48enne assolto in Tribunale

StrettoWeb

Era stato accusato dall’ex moglie per non aver contribuito al mantenimento genitoriale della figlia minorenne ma, dopo una lunga vicenda iniziata nel 2015, l’uomo è stato assolto perché “il fatto non sussiste”. Le accuse, rivolte ad un 48enne di Rossano, erano partite dalla denuncia della moglie la quale aveva sporto denuncia per abbandono del tetto coniugale, scomparendo nel nulla. La donna lamentava che del padre non si avevano più notizie, tanto meno forniva la giusta sussistenza economica per la figlia minorenne. L’accusa lo aveva quindi condannato ad un versamento di 30mila euro. Grazie alla difesa, costituita dall’avvocato Raffaele Meles del Foro di Castrovillari, l’imputato ha potuto dimostrare che la denuncia della ex moglie era priva di fondamento e non vi erano abbastanza elementi di riscontro. Per tale ragione, il 48enne è stato assolto con formula piena.