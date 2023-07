Cagna incinta muore tra atroci sofferenze, ENPA diffida il Comune di Cinquefrondi

StrettoWeb

“LAV ed ENPA denunciano un ennesimo caso di inadempienza delle amministrazioni comunali nella provincia di Reggio Calabria. Il giorno 5 luglio, i volontari dell’ Enpa sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una cagna gravida in difficoltà sul territorio Comunale di Cinquefrondi”. Lo affermano in una nota LAV ed ENPA.

“Constatata immediatamente la gravità dello stato di salute della cagna e l’assenza di intervento da parte della polizia locale che non ha mai risposto alle innumerevoli richieste di soccorso, i volontari hanno provveduto a farla ricoverare presso la clinica “Regina Cinquefrondi”. Non è il primo caso di inadempienza delle istituzioni locali che accade nel territorio di Cinquefrondi in cui oltre all’assenza di interventi di primo soccorso degli animali in difficoltà non viene neanche attuato alcun programma di prevenzione e contenimento delle nascite di cani e gatti”.

“Il Comune, non avendo una propria struttura veterinaria ne un canile sanitario, ha una convenzione con il canile di Sant’ Ilario che però è strapieno e non può più accogliere randagi. La cagna, dopo aver partorito tre cuccioli già morti è deceduta tra atroci sofferenze questa mattina presso la clinica in cui era ricoverata da tre giorni. Le cause sono di insufficienza renale dovuta ad anaplasma, oltre al collasso multiorgano causato da infezione da parto. La tardività dell’intervento chirurgico salvavita dovuta esclusivamente all’inadempienza delle instituzioni locali dimostra che una tempestiva presa in carico della cagnolina le avrebbe salvato la vita”.

“ENPA denuncia aspramente le criticità emerse dalla mala gestione, o per meglio dire, l’assoluta assenza delle istituzioni in tema di randagismo. Con una missiva indirizzata al Sindaco e all’Asp provinciale di Reggio C, Enpa richiama con urgenza di adottare tutte le misure necessarie per il soccorso di animali in difficoltà, la prevenzione del diffondersi del randagismo e la messa in sicurezza di cani e gatti vaganti”.