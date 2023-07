Bronzi di Riace, continua il “tour”: le due statue protagoniste del Giffoni Film Festival

StrettoWeb

“I Bronzi sono tra i protagonisti dell’ennesimo importante appuntamento con la cultura di livello internazionale. Tramite il Cube Stage marchiato Regione Calabria, infatti, rientrano di diritto tra le principali attrazioni del Giffoni Film Festival, kermesse cinematografica per ragazzi numero uno al mondo. Veicolare l’immagine dei Bronzi di Riace e quindi della Calabria non si può e non si deve limitare all’occasione del cinquantesimo anniversario della scoperta. Lo avevamo detto e lo stiamo attuando. È la nostra mission. L’azione di promozione culturale, sociale e territoriale dei nostri patrimoni, infatti, sta proseguendo incessantemente, con l’obiettivo di rendere i Bronzi polo attrattivo per tutto il mondo”.

A dirlo, tramite nota stampa congiunta, sono Giusi Princi, Vicepresidente della Regione Calabria con delega alla Cultura, e Anton Giulio Grande, Commissario della Fondazione Calabria Film Commission, dando notizia della partecipazione dei Bronzi alla kermesse che ogni anno nel mese di luglio attira in provincia di Salerno migliaia di appassionati di cinema (soprattutto giovani) provenienti da ogni parte del mondo. Una “partecipazione” certamente innovativa e accattivante.

“Dopo la presenza al Festival del Cinema di Roma ed agli altri appuntamenti, i Bronzi di Riace continuano dunque il loro tour come meta-celebrity – dichiarano Giusi Princi e Anton Giulio Grande – e si pongono ambasciatori di un messaggio facilmente interpretabile da tutte le lingue del mondo, quello della cultura, a cui abbiamo unito quello interattivo, con cui vanno più d’accordo i giovani d’oggi. Da qui la scelta di utilizzare il Cube Stage, originale installazione multimediale realizzata in occasione di Bronzi50, luminosa struttura cubica formata da schermi semitrasparenti con supporto audio e video mapping 3D”.

“Dal 20 al 29 luglio, vale a dire per l’intera durata del festival di Giffoni, con l’emozionante e suggestivo virtual-documentary ‘Il viaggio verso Riace’, prodotto da Studio Cliché con le musiche di Eugenio Vatta e Andrea Filippucci, la Calabria ha spopolato, dando una nuova immagine di sé. Attraverso questi contenuti in chiave moderna il Cube Stage, promosso dalla Regione Calabria in collaborazione con la Fondazione Calabria Film Commission – affermano in conclusione Princi e Grande – la nuova narrazione contemporanea della Magna Grecia prosegue a ritmo serrato, mietendo successi. La promozione culturale è una delle attività cardine della Calabria Film Commission, che punta anche e soprattutto a valorizzare il territorio e le sue eccellenze. I Bronzi di Riace, la loro storia e la declinazione contemporanea data dal Cube Stage, rappresentano molto bene questa idea”.