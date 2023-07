Borse e orologi contraffatti partiti da New York e sequestrati all’aeroporto di Lamezia

StrettoWeb

Sequestrato lauto bottino in quel di Lamezia: borse e orologi contraffatti sono stati individuati all’aeroporto internazionale della città dove i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Catanzaro, insieme alla Guardia di Finanza, hanno rinvenuto 4 borse e 5 orologi contraffatti durante la fase dei controlli. Ad essere fermato un passeggero proveniente da New York e in transito da Roma, il cui bagaglio ha insospettito i militari e che è stato sottoposto ad una pesante sanzione amministrativa.

Secondo le perizie effettuate sugli oggetti sequestrati, il valore degli orologi si aggira intorno ai 25mila euro, con imitazione quasi perfetta dei prestigiosi Rolex e Cartier. Ingente somma anche per le borse con griffe falsa, molto simili nel telaio e nella tessitura a quelle originali di grandi brand di moda come Louis Vuitton e Chanel ma, molte volte, realizzate con materiali che possono risultare nocivi alla salute dei cittadini.