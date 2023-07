Borsa di Studio intitolata a “Romeo Vincenzo Luca”: iniziativa a Montebello Jonico

StrettoWeb

Si terrà il 9 Luglio alle ore 19:00 presso la piazzetta Masella Vecchia a Montebello Jonico la consegna della 6ª Borsa di Studio intitolata a “Romeo Vincenzo Luca”. L’iniziativa è organizzata con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Montebello Jonico, patrocinato dal comune, con lo scopo di ricordare e mantenere vivo il ricordo di Vincenzo Luca Romeo, scomparso 13 anni fa, a causa di un melanoma, all’età di soli 32 anni. Il destino lo ha portato via dagli occhi, ma non dal cuore di chi lo ha conosciuto e vissuto.

La comunità ogni anno nel suo nome vive dei momenti di unione e condivisione, in sua memoria, grazie ai tanti eventi organizzati dall’associazione culturale Vin.Ce.Ro, che porta il suo nome. In particolare, i protagonisti di questa iniziativa, che incentiva l’istruzione premiando le giovani menti del territorio, sono gli alunni delle terze classi che si sono distinti nello studio nell’anno scolastico 2022-23, presso l’Istituto Comprensivo di Montebello Ionico.

Ad allietare l’evento, ci sarà una rappresentanza della sez. musicale dell’Istituto comprensivo di Montebello “San Pio da Pietrelcina”, guidati dall’insegnante Cuppari. Il piccolo borgo, inoltre, accoglie ogni anno una mostra di foto d’epoca ricercate nel paese, che nasce dal concorso fotografico indetto ogni anno a settembre e un’altra che racconta il nostro territorio, con i suoi abitanti, i paesaggi, le tradizioni e le sue radici.