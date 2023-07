Bollette: testo confluirà in dl rigassificatore**

StrettoWeb

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Il governo sta per presentare alla Camera il decreto legge n. 79 recante ‘disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l?acquisto di energia elettrica e gas naturale nonché in materia di termini legislativi’, approvato nel Cdm del 28 giugno. Il decreto, che è stato ritirato dal Senato dove era già stato presentato, confluirà, per la parte di competenza, come emendamento dell?esecutivo al dl 57 attualmente in Commissione alla Camera”. Lo annuncia l’ufficio stampa del ministro per i Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani.