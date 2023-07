Bocale Calcio, nuovo ingresso nei quadri dirigenziali: Sebastiano Marra entra a far parte del club

StrettoWeb

Il Bocale Calcio ADMO è lieto di annunciare l’ingresso nei propri quadri dirigenziali dell’imprenditore reggino Sebastiano Marra, che da tantissimi anni “illumina” la città di Reggio Calabria grazie al suo noto brand, SEMAR Elettricità, azienda leader nel settore della distribuzione di materiale elettrico. Sebastiano Marra e SEMAR rappresentano una realtà aziendale che negli anni è cresciuta consolidandosi sempre più sul territorio, distinguendosi per professionalità e spirito d’iniziativa. Negli ultimi anni SEMAR è stata anche partner della Reggina.

Un entusiasta Sebastiano Marra ha rilasciato un suo pensiero per questa nuova avventura all’interno del direttivo biancorosso: “Accolgo con molto piacere e grande entusiasmo l’incarico all’interno del direttivo del Bocale Admo. Ringrazio infinitamente la famiglia Cogliandro, soprattutto Filippo, per avermi voluto come parte integrante di questa splendida realtà reggina. La passione per il calcio sposa il sociale creando un progetto interessante che lega sport e salute, passione e donazione, e che mi vede coinvolto e voglioso di farvi parte. Porterò il mio impegno, entusiasmo e voglia di fare in questo grandioso team dove lo sport viaggia di pari passo con la ricerca e la sensibilizzazione alla donazione”. A Sebastiano Marra, il Bocale Calcio ADMO porge un caloroso benvenuto all’interno della grande famiglia biancorossa!