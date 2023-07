Blitz sulle spiagge di Taormina e Giardini Naxos: sequestrate diverse attività commerciali abusive

StrettoWeb

Nella giornata di oggi si è conclusa un’attività mirata al contrasto del fenomeno delle occupazioni abusive di suolo demaniale marittimo.

Nei giorni scorsi, in località Recanati militari appartenenti all’Ufficio locale marittimo di Giardini Naxos, hanno accertato l’occupazione di un‘area demaniale adibita a verde e limitrofa ad uno stabile di proprietà privata, deferendo una persona all’autorità giudiziaria. Lo spazio occupato risultava di circa 300 mq e veniva sottratto alla pubblica fruizione.

In data odierna congiuntamente a personale della Polizia Locale del Comando di Taormina, si provvedeva a porre sotto sequestro giudiziario, n.2 postazioni di ricezione finalizzata alla vendita di ticket per escursioni con natanti da diporto nelle acquee antistanti il litorale di Taormina e Giardini Naxos ed a deferire n.2 persone all’autorità giudiziaria. In questo caso si trattava di occupazioni in assenza di titolo concessorio pari a circa 50 mq, perpetrate a mezzo ombrelloni, cartelli pubblicitari, sedie e banchetti preposti alla vendita.

Inoltre sono in corso indagini, finalizzate ad identificare i conduttori di unità da diporto, noleggiate a scopo escursionistico intenti ad eseguire manovre nell’area riservata alla balneazione, mettendo a serio rischio l’incolumità dei bagnanti. Relativamente alle predette condotte sono in corso accertamenti da parte dei militari operanti, e verranno contestate al più presto.

Le attività sopra descritte rientrano nell’operazione Mare Sicuro 2023, che ha lo scopo di salvaguardare tutti coloro che fruiscono delle nostre spiagge e dei nostri mari, garantendo ai milioni di turisti e residenti un’estate all’insegna di sicurezza e legalità.