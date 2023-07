Blitz antidroga nel cosentino: scoperto fabbricato con una serra e 250 chili di marijuana

StrettoWeb

La polizia di Cosenza, dopo la scoperta del capannone a Santa Sofia d’Epiro con conseguente sequestro di 250 chili di droga, ha intensificato i controlli nella zona. Durante l’attività investigativa, i poliziotti in sinergia con la Squadra Mobile di Corigliano-Rossano, hanno rinvenuto un altro deposito, questa volta nel comune di Luzzi. Si tratta di un intero fabbricato stipato di droga: sono stati ritrovati interi sacchetti di marijuana per un peso di 235 chilogrammi e altri sottovuoto, dal peso di 15 chili. Scoperta anche una serra all’interno dell’impianto dove, grazie ad attrezzature costose, venivano coltivate piante della stessa sostanza psicotropa.

Tra gli strumenti utilizzati, oltre a vasi e terriccio, anche lampade da serra, ventilatori, filtri d’aspirazione, termostati, tubi di areazione e tappetini per piantare i semi. Una vera e propria serra, organizzata di tutto punto, dal valore di oltre 500mila euro. Il fabbricato, inoltre, era dotato di un impianto interno di videosorveglianza con allaccio all’energia elettrica illecito: in questo modo, parte della corrente utilizzata non era tracciabile sul reale consumo. Il laboratorio della droga è stato sottoposto a sequestro insieme alle attrezzature contenute. La Polizia ora sta procedendo con le indagini per risalire ai responsabili.