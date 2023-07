Bimbo di 2 anni muore annegato in piscina

StrettoWeb

Un bambino di due anni è morto annegato ieri sera in una piscina montata di fronte a casa nel Modenese: la tragedia si è consumata nella frazione di Sant’Antonio di Mercadello, comune di Novi di Modena. Il piccolo sarebbe caduto in acqua autonomamente, in un momento di distrazione dei genitori: inutili i tentativi di soccorso da parte del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il piccolo e’ stato portato al Policlinico di Modena, dove e’ stato constatato il decesso.