“Bikers sotto le stelle” a Ortì: anche quest’anno le mountain bike in notturna

Giovedì 20 luglio si è svolta la classica escursione in notturna in Mountain Bike denominata “Bikers sotto le stelle”. La manifestazione giunta alla XVI edizione, e organizzata dall’Asd Aspromontebike di Gambarie d’Aspromonte in collaborazione con il CSI – Centro Sportivo Italiano, l’associazione “La parabola” e la Parrocchia di Santa Maria di Loreto in Ortì, è stata inserita nell’ambito dei festeggiamenti patronali in onore di San Rocco.

“Bikers sotto le stelle” ha visto risalire in notturna “rigorosamente” in mountain bike una cinquantina di partecipanti partiti da Reggio Calabria proseguendo sulla Vito/Ortì attraverso il vecchio sentiero “Italia”, in un entusiasmante sterrato fino al paese di Ortì dove sono stati accolti da una calorosa accoglienza, da tutta la comunità, offrendo loro una degustazione di prodotti tipici e pasta party.