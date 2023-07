Bianca Berlinguer lascia la Rai dopo 34 anni, pronto l’approdo a Mediaset

StrettoWeb

Bianca Berlinguer ha comunicato le dimissioni da ogni incarico in Rai. “La giornalista in una lettera ha ringraziato l’Azienda per 34 anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di direttore che di conduttrice di programmi di approfondimento”, si legge nel comunicato della Rai. “Sono in corso le pratiche per giungere alla risoluzione del contratto”, prosegue la nota.

L’azienda ha poi ringraziato Berlinguer ed ha formulato gli auguri per il proseguimento della sua attività professionale. La giornalista dovrebbe approdare a Mediaset.