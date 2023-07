Basket School Messina, in cabina di regia torna il play pattese Giorgio Busco

StrettoWeb

I dirigenti della Basket School Messina portano a termine positivamente un’altra trattativa importante e potenziano notevolmente il reparto esterni del roster che dovrà affrontare la prossima serie B Interregionale. Il club peloritano annuncia con grande soddisfazione di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2023-24 con il giocatore, classe 1995, Giorgio Busco. Per Giorgio si tratta del ritorno in maglia giallorossa dopo la parentesi della scorsa stagione a Milazzo, dove ha conquistato la promozione in B Interregionale. Infatti, Busco in precedenza ha giocato con la Basket School Messina ben tre campionati, due in C Silver ed uno in C Gold, disputando in totale 66 gare e mettendo a segno 514 punti (7.8 di media). Il “gatto” è stato espressamente richiesto da coach Pippo Sidoti che lo ha cresciuto e lanciato, ad appena sedici anni, in serie A Dilettanti nella sua Patti. Play – guardia di notevole esperienza, nonostante i suoi 28 anni, Busco ha già disputato due campionati di serie B a Patti, in oltre può vantare due presenze e 2 punti in serie A2 Gold con l’Orlandina. Veterano dei campionati di serie C, che ha vinto per ben tre volte con le maglie di Patti, Torrenovese e Svincolati Milazzo, Busco ha sfiorato la promozione con la canotta degli scolari, nella finale persa a Palermo con il Green, nella stagione 2021-22, vissuta da autentico protagonista. Anche per questo motivo i dirigenti giallorossi non hanno esitato un istante a riportarlo in riva allo Stretto. Nella stagione 2022-23, con la maglia della Svincolati Milazzo, Giorgio ha collezionato 22 presenze e realizzato 131 punti (6.0 di media) con due high di 13 punti contro Piazza Armerina e nel match di ritorno al PalaMili proprio contro la Basket School. Dotato di grande acume tattico e sapienza tecnica, Busco, 187 cm per 78 kg, diventa un giocatore fondamentale nel sistema di gioco adottato da coach Sidoti e innalza il tasso tecnico della squadra.

Ricordiamo ancora la splendida prova in gara-2 della finale playoff del PalaMili contro Palermo, quando la sua giocata proiettò i giallorossi nella finalissima del PalaMangano. Lo abbiamo contattato per una breve chiacchierata. Vederti con un’altra maglia, l’hanno scorso, è stata una sofferenza. Siamo contenti del tuo ritorno alla Basket School, quali sono le tue sensazioni? “Sono molto felice di tornare a Messina, dove oltre coach Sidoti ritrovo anche qualche ex compagno di squadra. Per me è come tornare a casa”.

L’anno scorso a Milazzo avete centrato la promozione e il primo posto, che stagione è stata? “Si, come hai detto l’anno scorso abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi prefissati, è stata una stagione molto intensa ma che alla fine ha dato belle soddisfazioni”.

Si ricompone il tandem con coach Pippo Sidoti è proprio così difficile stargli lontano? “Con Pippo abbiamo un grande rapporto e quando insieme alla società mi hanno informato della possibilità di tornare, non ci sono stati molti dubbi nel prendere una decisione”.

Ritrovi la squadra in B interregionale, che tipo di campionato ti aspetti? “Sicuramente affronteremo un campionato di maggiore qualità e fisicità, dove ci saranno molte squadre competitive, e noi dobbiamo essere bravi a lavorare duramente giorno dopo giorno”.

Quali sono gli obiettivi di Giorgio Busco e della Basket School? Il nostro obiettivo è quello di scendere ogni domenica in campo per vincere, cercando anche di far divertire la gente che ci segue”.

I tifosi saranno felici di ritrovare il “gatto”, cosa vuoi dire loro? “Anch’io sono felice di ritrovare i tifosi e li invito a seguirci e a riempire il palazzetto tutte le domeniche, abbiamo bisogno del loro entusiasmo”.