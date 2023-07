Basket School Messina: firma l’ala montenegrina Nikola Janic

StrettoWeb

Ancora un movimento in entrata per la Basket School Messina. Il club peloritano si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie B Interregionale con un roster rinnovato. Coach Pippo Sidoti sta disegnando un gruppo che comprende giovani talentuosi e giocatori che hanno già maturato l’esperienza della serie B. Ultimo in ordine di arrivo in casa giallorossa è il giovanissimo Nikola Janić, nato a Berane, cittadina del nord est del Montenegro, il 3 giugno del 2005. Alto 193 cm per 86 kg, Janic è cresciuto nel Košarkaški klub Budućnost formazione montenegrina di Podgorica impegnata in massima divisione, la Prva A Liga. Giunta in riva allo Stretto nella stagione 2021/22, l’ala montenegrina ha disputato il campionato Under 17 Eccellenza con la canotta del Domenico Savio Messina, collezionando 10 presenze e mettendo a segno 296 punti (29.6 di media). Nella stessa stagione ha esordito in serie C Silver, sempre con il Savio, realizzando 267 punti in 17 gare disputate (15.7). In doppio tesseramento al Castanea 2010, in serie C Gold, ha disputato due partite segnando 18 punti (9.0). Nella stagione successiva è stato confermato al Savio in C Silver. Con il team diretto da coach Alessandro Pati ha disputato 28 gare, laureandosi capo cannoniere del girone con 644 punti (23.0 di media). Vice campione Under 19 Regionale, sempre con il Savio, il 2023 è stato un anno davvero importante per Nikola che ha anche ottenuto la promozione in serie B Interregionale con la maglia del Castanea 2010, per lui 25 apparizioni in maglia gialloviola e 135 punti (5.4 ad allacciata di scarpe). Adesso la chiamata della Basket School Messina, il club del presidente Zanghì punta molto sulle doti del ragazzo di Berane, che arriva in prestito dal Domenico Savio con cui disputerà il campionato Under 20.

Arrivi alla Basket School dopo l’esperienza in C Gold e C Silver, dove ti sei messo in evidenza, quali sono i tuoi obiettivi per la prossima stagione? “Sono sicuro che la Basket School avrà grandi obiettivi per la prossima stagione e spero che riusciremo a raggiungerli. Il mio obiettivo è quello di vincere la serie B col mio gioco e l’aiuto della squadra”. Quali sono le tue impressioni sulla Basket School che l’hanno scorso hai anche affrontato da avversario? “La Basket School è una buona squadra con grandi giocatori, un grande allenatore e una buona organizzazione. Non vedo l’ora di far parte della squadra”.

Tutti parlano bene di Nikola Janic, ragazzo che da giovanissimo ha lasciato la famiglia per intraprendere la carriera di giocatore. “Ovviamente non è stato facile lasciare la mia famiglia all’età di 15 anni, ma il basket è la mia vita e la famiglia sarà sempre lì per me”. Coach Sidoti ha chiesto espressamente il tuo ingaggio, sei contento di difendere i colori giallorossi? “Ringrazio coach Sidoti: lui è uno dei motivi per cui ho scelto la squadra giallorossa, cosa di cui vado molto fiero. Sarò all’altezza delle sue aspettative”.

Messina è la città che ti ha praticamente adottato, ti piace vivere in Sicilia? “La vita in Sicilia è molto diversa dalla vita in Montenegro, ma abbastanza presto mi ci sto abituando e posso dire che mi piace vivere a Messina, città molto accogliente”. I tifosi si aspettano molto da Janic, cosa vuoi dire agli appassionati? “Il supporto dei fans significa molto per me. Spero che saremo all’altezza delle aspettative e di vivere insieme a loro una stagione avvincente”. La società peloritana ringrazia l’agente del giocatore, Nemanja Zivanovic, per aver favorito il positivo esito della trattativa.