Basket School Messina, sotto canestro arriva l’ala-centro Armando Buldo

Nuovo colpo di mercato della Basket School Messina. La società peloritana potenzia il settore lunghi del roster che affronterà il primo campionato di serie B della sua storia. Il club del presidente Massimo Zanghì ha il piacere di annunciare di aver raggiunto l’accordo per la prossima stagione agonistica con l’atleta Armando Buldo, ala forte-pivot di 200 cm.

Nato a Borgomanero (NO) il 30 giugno del 1999, Buldo è cresciuto nel College Basket Borgomanero, disputando i campionati giovanili fino ad approdare in prima squadra nella stagione 2014/15, quando da under esordisce in serie C Regionale. Nel 2015/16 fa il suo esordio in C Gold (5.3 ppg). Pur disputando i campionati Eccellenza, Buldo fa parte del roster del club di appartenenza anche in C Gold per la stagione successiva (4.1 ppg) e nel 2017/18 (4.6 ppg). Nel campionato 2018/19 passa alla Rosmini Domodossola in serie B, dove colleziona 6 presenze (1.8 ppg).

L’anno successivo si trasferisce prima alla Fortitudo Alessandria, sempre in serie B, per lui 9 apparizioni (1.4 ppg) e poi nel New Basket Agropoli, in C Gold, dove gioca 4 gare (9.8 ppg) prima della sospensione dei campionati a causa della pandemia. Nel 2020/21 arriva la chiamata della Sinergy Valdarno, in C Gold. Con la squadra toscana Buldo disputa 15 partite (7.4 di media). Nella stagione seguente il passaggio all’Arona Basket, con i piemontesi gioca 27 gare mettendo a segno 151 punti (5.6 di media). Nella scorsa stagione, chiamato da coach Gagliardini alla Barberi Valsesia Basket, colleziona 25 presenze e realizza 224 punti (9.0 ad allacciata di scarpe). Adesso questa nuova esperienza alla corte di coach Pippo Sidoti. Armando, nonostante i suoi 24 anni, ha già maturato una notevole esperienza in C Gold ed in serie B.., potrà quindi diventare un punto di riferimento di una formazione talentuosa ma giovane.

Queste le prime dichiarazioni di Armando Buldo da neo giallorosso: “Appena ho ricevuto la proposta da parte di coach Pippo Sidoti non ho ci pensato due volte a dire di sì. Mi piace molto la sua etica del lavoro e mi ha parlato molto bene della piazza. Non vedo l’ora di poter dare una mano ai miei nuovi compagni e viceversa! Sarà un campionato molto competitivo e qualunque squadra incontreremo sarà una battaglia. Infine, colgo l’occasione per inviare un grande saluto ai nostri tifosi sperando di conoscerli il più presto possibile”. La Basket School Messina ringrazia il procuratore del giocatore, Lorenzo Vandoni, per l’esito positivo della trattativa. Dopo la conferma di Leo Di Dio, l’ingaggio di Michel Yeyap, Lazar Vujic, Nikola Janic e il ritorno di Giorgio Busco, con l’arrivo di Armando Buldo diventano sei i giocatori attualmente in forza alla Basket School Messina.