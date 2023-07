Basket, Dierre Reggio Calabria: accordo con il giovane reggino Fabio Fazzari

StrettoWeb

“La Dierre è lieta di comunicare l’accordo con il giovane reggino, classe 2002 Fabio Fazzari. Giocatore elegante, pulito, può ricoprire tutti e tre i ruoli “esterni”, play, guardia ed ala piccola sul rettangolo di gioco e, negli anni, dopo una lunga trafila giovanile ha perfezionato un tiro dalla linea dei sei e settantacinque impattante ed assolutamente da non sottovalutare. 1.90 cm, longilineo e con grande impatto sulle sfide è reduce da una stagione a metà, tra la Fortitudo Messina, dove fece benissimo proprio contro la Dierre, prima di salutare e ritornare alla Vis Reggio”. Così la Dierre Reggio Calabria in una nota annuncia il arrivo.

“Tanti anni per lui in bianco-amaranto, dove è stato la pedina cardine delle progettualità giovanili, l’uomo immagine per il reclutamento dei giovani atleti, ed un giovane che è sempre sceso in campo, maturando e crescendo partita per partita, annata dopo annata. Nell’ultima stagione, nonostante la condizione precaria di classifica dei bianco-amaranto, non ha demeritato, giocando tanto e segnando buone cifre a canestro”.

“21 anni da compiere il prossimo 24 ottobre e grande voglia di far bene, cambiando canotta ma non cambiando città. La Dierre, dopo le conferme del Capitano Luca Laganà, Andrea Ripepi e Simone Surfaro conferma, così, un ricco Dna a marchio Reggio Calabria. Siamo contentissimi di avere in squadra un giocatore così che, proverà a strappare la fiducia ed i minuti messi a disposizione dal Coach Sergio Sant’Ambrogio. Desideriamo ringraziare l’agenzia “Trust & Passion Basketball Agency” per la grande disponibilità dimostrata durante la trattativa”, si chiude la nota.