Basket, alla Dierre Reggio Calabria arriva anche Riccardo Lato

“Pronto a far bene, grazie agli insegnamenti del Coach Sergio Sant’Ambrogio”. Dal Lazio alla Calabria, per far bene. La Dierre Basketball Reggio Calabria è lieta di ufficializzare l’ingaggio del giovane, classe 2004, Riccardo Lato. Ala, con buona indole realizzativa. Può giocare sia da tre che da quattro adattato.

Riccardo Lato è un classe 2004 già nel giro delle convocazioni dell’ATG. Ha militato nell’ Academy Basket Fidenza, partecipando alla EYBL del 2019, competizione tenutasi in Lituania. Il giovane è cresciuto cestisticamente alla UISP XVIII Roma ed ha compiuto ottimi passi in avanti negli ultimi anni: oltre Fidenza, Palestrina anche a Mazzano in un tour cestistico tra Lazio, Emilia e Lombardia. Arriva da un’annata più che importante tra Under 19 D’Eccellenza e Serie C. Riparte dalla Calabria, per far bene.

“L’ingaggio che cercavamo ed abbiamo voluto con forza. Desideriamo ringraziare l’agenzia “Di Biaso Agency” per la grande disponibilità dimostrata durante la trattativa”, si legge nella nota.