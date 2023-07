Bambino precipita dal balcone nel cosentino: salvo dopo un volo di 10 metri

StrettoWeb

La comunità di Amendolara grida al miracolo, alcuni invece parlano solo di tanta, tantissima fortuna: un bambino di 5 anni, di origine bulgara, è precipitato dal balcone di casa nel piccolo paese in provincia di Cosenza, sulla centralissima Via Roma del centro storico. La vicenda è accaduta intorno a mezzogiorno di venerdì, tra l’orrore dei passanti e le urla disperate della madre che lo ha visto volare da un’altezza di 10 metri. Il piccolo, trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza, sembra non aver riportato alcun trauma interno ma solo una caviglia fratturata. Un vero e proprio miracolo, che permette ai genitori del bambino di tirare un grande sospiro di sollievo.