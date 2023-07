Autonomia: Bettini, ‘no alla riforma, anche in maggioranza posizioni diverse’

StrettoWeb

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – ?Condivido nettamente il no alla riforma. Si tratta di un provvedimento insostenibile per le casse dello Stato e che, se attuato, rischia fortemente di aumentare le disuguaglianze tra Nord e Sud. Su di esso, oltre alla battaglia portata avanti dal Pd, ci sono da registrare le diverse posizioni all?interno della stessa coalizione di maggioranza”. Così Goffredo Bettini a Repubblica Napoli.

“La sinistra e anche il Pd ha avuto e continua ad avere fior fiore di meridionalisti. La battaglia contro la proposta del governo in materia di autonomia è una delle strade per rimettere al centro il tema cruciale del Sud. La chiave, secondo me fondamentale, tuttavia, è non leggere il Mezzogiorno con il solo paradigma del ritardo. C?è una storia grande da rispettare, potenzialità diverse dal resto d?Italia, risorse immense umane e geografiche, una posizione geopolitica da valorizzare”.

“Il Sud non va abbandonato, considerato uno scarto. Ma va visto con quello sguardo ?meridiano? del quale tanto ha scritto Franco Cassano. Vale a dire, la comprensione che in una certa arretratezza ci possano essere i semi di uno sviluppo diverso, ma più avanzato e umano rispetto a quello delle parti più ricche del Paese?.