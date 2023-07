Automobilismo, tutto pronto per la 3ª Coppa Calanna-Laganadi: percorso e info sulla viabilità

StrettoWeb

Sono passati meno di quindici giorni dal 7° slalom di Gambarie targato Piloti Per Passione e tornano a rombare ancora i motori sulla SS 184 per la terza edizione della Coppa Calanna-Laganadi che si correrà Domenica prossima partendo da Mulini di Calanna e giungendo nei pressi del centro abitato di Laganadi.

La manifestazione facente parte del Challenge Slalom Calabria 2023, fortemente voluta dai Sindaci delle due frazioni preaspromontane, Michele Spadaro di Laganadi e Domenico Romeo di Calanna, ed organizzata dalla scuderia Piloti Per Passione di Sambatello, si svolgerà su uno dei tracciati più tecnici del circus e perfettamente curato da ANAS di Reggio Calabria di 2.000 metri su cui saranno poste 8 postazioni di rallentamento e 6 capo posto. La SS184 per l’occasione sarà chiusa al traffico Domenica 23 Luglio dalle ore 08,00 fino al termine della manifestazione. Per raggiungere Gambarie o si potrà usufruire dei percorsi alternativi di Campo Calabro e Terreti.