Atletica, per la Barbas Reggio Calabria spicca a Napoli Daniele Gentile

Ottima prestazione, sui 400 hs, dell’atleta Daniele Gentile della Barbas di Reggio Calabria, ottenuta nel meeting giovanile di Napoli il 12 luglio. Le parole del suo tecnico, Prof. Barbarello: “forte atleta con ampi margini di miglioramento, peccato che non abbia potuto partecipare ai recenti campionati italiani per via di un infortunio. Contiamo che da qui a fine stagione possa migliorarsi ancora ed affrontare il prossimo anno con altri parametri. L’atleta Daniele Gentile – conclude – il Prof. – è di grande prospettiva e negli ultimi due anni ha fatto passi da gigante, dobbiamo anche far notare che si cimenta in altre discipline come il declathon e detiene anche il record regionale. Infatti lo vedremo proprio in questa disciplina nei giorno 22 e 23 luglio al Coni di Reggio Calabria”.