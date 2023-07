Le Associazioni antiracket a Reggio, Marino (FdI): “Ferro e Colosimo in città segnale importante”

StrettoWeb

“Ferro e Colosimo in città, segnale importante per amministratori ed imprenditori”. E’ quanto ha dichiarato Demetrio Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Reggio Calabria, dopo l’Assemblea delle Associazioni antiracket aderenti alla Fai tenutasi a Gallina venerdì mattina. “La sana economia e le amministrazioni pubbliche sono un fondamentale presidio di legalità, e la lotta alle organizzazioni criminali e al racket, si combatte non con il silenzio e la solitudine, ma con la partecipazione e iniziative corali attraverso le quali i cittadini possano percepire la prossimità dello Stato, per questo la presenza del Sottosegretario agli Interni On. Wanda Ferro – accompagnato dal Presidente della Commissione parlamentare Antimafia On. Chiara Colosimo – rappresenta non solo un fatto dall’alto valore simbolico, ma restituisce la netta sensazione che lo Stato conosca bene il contesto socio economico della nostra città ed abbia voluto dare un segnale importante ad amministratori ed imprenditori”.

“In una città in cui il tessuto economico ed amministrativo, deve fare i conti con ingerenze e atti intimidatori che minano il suo pieno sviluppo – ribadisce Marino – le istituzioni hanno il dovere di far sentire quell’impegno costante che serve a maturare la consapevolezza che, oltre all’azione repressiva, indispensabile, occorre un grande sforzo culturale”. “Il percorso da fare è comune. Politica, comparto imprenditoriale e commerciale, associazioni di categoria, corpi intermedi, ordini professionali ed organizzazioni antimafia, camminando tutti verso la stessa direzione – conclude il capogruppo Fdi – possono spezzare definitivamente i tentacoli del malaffare e costruire le basi per un futuro di libertà e di crescita delle nostre comunità”.