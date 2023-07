L’Associazione in Cammino consegna borsa di studio ad alunna reggina: così una donazione diventa premio meritevole

StrettoWeb

Un cittadino della comunità ha donato 500 euro all’Associazione in Cammino – la cui sede si trova al bivio Trumbacà-Bovetto, zona Sud di Reggio Calabria – chiedendo alla stessa di utilizzare questa cifra per qualcosa di utile al territorio. L’Associazione ha così deciso di indire un bando, tramite l’Istituto Nosside-Pythagoras di Ravagnese, per l’assegnazione di una borsa di studio all’alunno della scuola sopracitata che, durante l’anno, sia rientrato all’interno di determinati requisiti, tra cui quello del conseguimento di risultati meritevoli.

La borsa di studio è stata vinta dall’alunna Giada Burrafato. A consegnare la somma, qualche giorno fa, il Presidente dell’Associazione in Cammino Antonino Anghelone, alla presenza del Preside e dei genitori della ragazza. Entusiasta e soddisfatto il Preside, Giuseppe Martino, che ha ringraziato in primis l’Associazione per “aver dato spazio al merito”. “Il buongiorno si vede dal mattino. I nostri più sinceri auguri per un futuro ricco di soddisfazioni”, è la frase che Preside e Presidente hanno voluto dedicare all’alunna nella frase presente all’interno dell’attestato. A corredo dell’articolo alcune immagini della premiazione.