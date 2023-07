Arrestato narcotrafficante reggino: l’Aise ha dato il supporto per l’individuazione in Libano

StrettoWeb

Per l’individuazione e l’arresto in Libano del narcotrafficante Bartolo Bruzzaniti è stato importante il supporto dell’Aise, il servizio segreto italiano per l’estero, e dello Scico. Il Gico di Reggio Calabria della Guardia di finanza, nello specifico, ha avviato una cooperazione internazionale di polizia, con la collaborazione dell’Antidroga, della Criminalpol, degli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza, del Segretariato generale dell’Oipc-Interpol di Lione e della Dea americana. Risolutivo, per la localizzazione e l’arresto di Bruzzaniti a Jounieh, é stato, infine, l’intervento dell’Internal security forces libanese.