Arrestato il 37enne cosentino che ha aggredito la moglie: “mi sta ammazzando, vi prego aiutatemi”

StrettoWeb

Seguono risvolti per la vicenda che ha scosso la comunità di Cosenza a seguito delle gravi violenze subite da una donna, trovata sul ciglio della strada dalla Polizia dopo essere stata aggredita dal marito. Quest’ultimo, all’inizio si era dileguato: ora invece, emerge la notizia del suo arresto, il 37enne è infatti sotto custodia cautelare secondo quanto emesso dal gip di Cosenza Mario Spagnuolo. Una vicenda triste, fatta di minacce e violenze perpetrate sin dal 2018. La moglie infatti, era vittima di violenze fisiche e psicologiche che le avevano reso la vita ormai insostenibile ma, nonostante il grave trauma, aveva sempre scelto di tutelare il marito e di non sporgere mai denuncia nei suoi confronti.

La gelosia morbosa sembra essere il movente di tante aggressioni, sfociata nell’ultimo episodio che ha poi messo un punto a questa triste storia. L’ultima vicenda risale infatti a martedì scorso: l’uomo ha aggredito la donna in macchina al culmine di un diverbio, ferendola in viso. Vedendo una volante della squadra mobile sulla ss 107 Silana-Crotonese, ferma per alcuni rilievi, la moglie ha arrestato il veicolo in marcia e ha cominciato a gridare verso gli agenti “mi sta ammazzando… vi prego aiutatemi”, scendendo dalla vettura e dando il tempo al 37enne di dileguarsi. Dopo averla soccorsa, sono partite le indagini per rintracciare l’uomo per il quale, alla fine, sono scattate le manette.