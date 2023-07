Armonie d’Arte Festival: “Emozioni” sul palco, l’omaggio al cantautore Lucio Battisti

StrettoWeb

Un’artista poliedrico, una voce “metallica” ma che toccava le corde più profonde dell’anima. Lucio Battisti ci ha lasciati 25 anni fa, ma il suo ricordo, e la sua musica, restano indelebili. Così come lo sono le sue canzoni, poesie ermetiche eppure piene di significato, colonne sonore della nostra vita. Il cantautore italiano, scomparso 25 anni fa, è stato ricordato alla rassegna di “Armonie d’arte festival”, nella splendida cornice dell’Orto Botanico di Soverato. In scena lo spettacolo “Emozioni” dove l’attore Cesare Bocci, già in tour con questa pièce teatrale, ha portato sul palco il racconto di Battisti, da lui impersonificato.

Un’emozionante lettura dei testi, scritti dallo stesso Bocci e da Rosa Sanrocco, che ripercorrono i passaggi più significativi della carriera del cantautore. Ad accompagnare l’attore il “Duo Mercadante”, composto da Leo Binetti al pianoforte e Rocco Debernardis al clarinetto, che hanno proposto alcuni brani di Battisti con arrangiamenti originali e suggestivi, cantati dal pubblico emozionato. Un intenso spettacolo d’apertura che ha riscosso un grande successo, lo stesso che vedrà protagonisti altri importanti eventi fino al 28 agosto.