Arcomagno a rischio caduta massi, Italia Nostra denuncia: “cari turisti, pagate, ma a vostro rischio e pericolo!”

“Arcomagno: Cari Signori Turisti, pagate, ma a vostro rischio e pericolo!”. Esordisce così il post di denuncia dell’associazione “Italia Nostra – Sezione Alto Tirreno Cosentino” in merito al rischio di caduta di terra franosa dall’Arco più suggestivo di tutta la Calabria, da sempre attrattore per innumerevoli turisti. “Vi fanno pagare un biglietto di ingresso di 3 € per arrivare all’Arcomagno e vi dovrebbero garantire una visita guidata organizzata con l’ausilio di personale formato, come consigliavano i tecnici, in quanto in questo sito vi è sempre una situazione di rischio per caduta massi e frane, come quella consistente che quest’inverno e fino a poco tempo fa ha ostruito il sentiero sopra l’Arco”.

“Invece pur pagando, – prosegue la nota – quella che state facendo non è una visita guidata organizzata ma una escursione in cui voi, secondo loro, dovete essere consapevoli dei possibili rischi ed è vostra la responsabilità di prendere tutte le dovute precauzioni (QUALI ?) al fine di evitare incidenti. Così recita il cartello posto all’ingresso a qualche metro dal gazebo dove si paga. Noi non sappiamo se tutto questo sia regolare e se, resi palesi in atti del comune (in modo tra l’altro poco chiari in loco ai visitatori) i rischi che si incontrano lungo il sentiero, le istituzioni possono scaricarsi delle loro responsabilità essendo consapevoli della situazione. Ad ogni buon conto – concludono – vi consigliamo di munirvi di un ‘casco da cantiere’ per proteggervi almeno il capo prima di iniziare il percorso”.