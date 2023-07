Appalti, Piantedosi: “Protocollo sottoscritto con Acea segna avvio partenariato strategico per garantire legalità”

StrettoWeb

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Il protocollo quadro sottoscritto oggi con Acea assume una particolare rilevanza perché segna l?avvio di un partenariato strategico per garantire la sicurezza e la legalità in settori di intervento societario nevralgici per l?economia nazionale”. Ad affermarlo è il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi dopo la firma al Viminale di un Protocollo Quadro Nazionale con l’Acea per la tutela della legalità con l?obiettivo di rafforzare l?impegno comune contro potenziali fenomeni corruttivi e i rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata in settori societari di rilievo strategico nazionale, tra i quali la gestione delle reti idroelettriche e dei rifiuti.

In particolare, questo accordo, sottolinea Piantedosi, “rappresenta una significativa innovazione in quanto prevede l?adozione di misure complessivamente dirette a prevenire i fenomeni delle infiltrazioni criminali, irregolarità negli appalti, nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti e nella gestione dei lavoratori nei cantieri. Si tratta di un segno concreto e ben visibile di un forte impegno comune, cui seguirà la sottoscrizione di protocolli tra le prefetture e le società del Gruppo con l?obiettivo di dare piena attuazione alle disposizioni dell?accordo quadro in occasione della realizzazione di importanti opere infrastrutturali e di altri progetti in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.