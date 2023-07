Andrea Falcone “Capitan Futuro” resta in giallo-blu

StrettoWeb

La Polisportiva Futura comunica di aver rinnovato l’accordo con il giovane calcettista Andrea Falcone. Classe 2002, in crescita continua a costante. Falcone, si è fatto valere, silenziosamente mostrando impatto e capacità nell’ultimo biennio in Serie A2. Il lavoro duro ed il suo spirito di sacrificio lo hanno trasformato in un’atleta con straordinarie caratteristiche tecniche.

I suoi gol, la sua costanza e dedizione, specialmente in difesa e nelle ripartenze rappresentano la sua forza, oggi, a servizio, come sempre e da sempre, dei colori della Polisportiva Futura. La prossima sfida? Fare bene nel competitivo campionato di Serie A2 Elite dopo la promozione ottenuta sul campo nell’annata agonistica appena trascorsa. Una certezza.