Ance Reggio: presentazione della piattaforma per la cessione dei crediti fiscali

Si terrà il prossimo 6 luglio, con inizio alle ore 15.30, presso il Salone dell’Associazione degli Industriali in via del Torrione, 96 a Reggio Calabria, l’Assemblea Pubblica dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili di Reggio Calabria, dal titolo “Le costruzioni reggine alla prova della transizione: scenari e prospettive di sviluppo etico e sostenibile. Presentazione della piattaforma per la cessione dei crediti fiscali H&D Smart Platform ANCE Reggio Calabria”.

L’evento, come da programma allegato, disponibile sul sito dell’ANCE di Reggio Calabria all’indirizzo www.ancereggiocalabria.it, prevede gli interventi di saluti istituzionali del presidente di Confindustria Reggio Calabria, ing. Domenico Vecchio, del Prefetto di Reggio Calabria, dott. Massimo Mariani e del Sindaco di Reggio Calabria, dott. Paolo Brunetti.

A seguire si svolgerà la relazione introduttiva del Presidente di ANCE Reggio Calabria, arch. Michele Laganà e gli interventi programmati della dott.ssa Sara Pigozzi, project manager della Harley & Dikkinson Community srl, del dott. Antonio Fusinato, dello Studio Fusinato e Associati, del geom. Francesco Siclari, Presidente Associazione Antiracket FAI Reggio Calabria e della prof.ssa Consuelo Nava, Direttrice ABITAlab dARTE Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

Dopo i focus tecnici seguirà la tavola rotonda moderata da Michele Laganà e con la partecipazione di Giovanni Bombardieri, Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, Deputato della Repubblica Italiana, Nicola Irto, Senatore della Repubblica Italiana, Clotilde Minasi, Senatore della Repubblica Italiana, Roberto Occhiuto, Presidente della Giunta della Regione Calabria, Antonino Tramontana, Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria, Domenico Vecchio, Presidente di Confindustria Reggio Calabria, Carmelo Versace, Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria e di Giuseppe Zimbalatti, Rettore dell’Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria.

L’intervento conclusivo è affidato al dott. Giovan Battista Perciaccante, Presidente di ANCE Calabria e del Comitato Mezzogiorno e Isole di ANCE nazionale.