Amministrative: Marcucci, ‘se Pd sceglierà candidati riformisti li appoggeremo’

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – “Ho molto interesse per il dibattito interno del Pd, ma non sono mai stato interessato agli sgambetti, neanche quando avevo la tessera del Pd. Altro ragionamento, come dicevo, è il confronto alle amministrative. Spero che il Pd scelga candidati riformisti, in quel caso, certo, li appoggeremo”. A dirlo è Andrea Marcucci, ex capogruppo del Partito democratico al Senato, in un?intervista al quotidiano L?Identità.