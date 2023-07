“Amici” di Corigliano-Rossano: dopo Angelina Mango, arriva anche Wax

StrettoWeb

Dalla scuola di talenti più famosa della TV all’Acquapark dei record. Dopo Angelina Mango arriva a Corigliano-Rossano un altro protagonista della 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi: Wax, nome d’arte di Matteo Lucido, canterà dalla Nave di Ulisse domenica 30 luglio. L’allievo del celebre talent show, pupillo di Arisa, conosciuto per il suo inedito Anni ’70, che si ispira e cita la super hit mondiale degli Abba, Mamma mia, sarà accompagnato da Marco e Raf, speaker e conduttori di Non è domenica senza Radio Kiss Kiss.

La radio ufficiale dell’Odissea 2000 dal 1° agosto trasmetterà tutti i giorni in diretta proprio da qui. A mezzogiorno in punto e per due ore ci sarà Alfio, speaker e conduttore di MI PIACE a tenere compagnia agli ospiti del Parco e gli ascoltatori collegati da ogni angolo del Belpaese e del mondo.

Sabato 29 torna il “Paolo Marincolo Show”

Sarà l’insegnante di ballo, coreografo, ballerino e Tiktoker calabrese Paolo Marincolo, con un seguito numerosissimo di follower ed appassionati di ballo di gruppo a far scatenare e divertire sulle note dei tormentoni dell’estate 2023, il popolo dell’Acquapark dei record. All’ingresso o comodamente sul sito odissea2000.it. Si può scegliere come acquistare il ticket d’ingresso all’AcquaPark aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18 fino all’11 settembre.

Il biglietto è ridotto per bambini alti fino a 140 cm, per gli accompagnatori di persone con disabilità motoria non autosufficienti, militari e forze dell’ordine, disabili non motori; gratuito per bambini fino a cm 105 di altezza, ultrasettantenni (esibire documento d’identità), disabili motori non autosufficienti.